Umfrage : Eltern sehen sich als erste Ansprechpartner bei Berufswahl

(dpa) Kind, was willst du später einmal werden? Diese Frage beschäftigt die meisten Eltern wohl mehr als ihre Kinder. Wenn es um die Berufswahl des eigenen Nachwuchses geht, sehen sich viele Mütter und Väter als wichtigste Ansprechpartner. Fast die Hälfte (46 Prozent) gab das in einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Stiftung der Deutschen Wirtschaft für das Förderprogramm Studienkompass an.