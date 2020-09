Fünf Fakten zum Neusser Familienhilfe : Hilfe in jeder Lebenslage

Hilfe in jeder Lebenslage

Neuss Vom Baby bis zum Erwachsenen – die Sozialarbeiter der Stadt Neuss oder angebundener Einrichtungen stehen den Menschen beratend und unterstützend zur Seite. Das Ziel: Schnelle Hilfe für ein unbeschwerliches Leben.

„Frühe Hilfen“ Niederschwellige und schnelle Unterstützung für Familien in schwierigen Lebenslagen gehören zu den Frühen Hilfen. Das Angebot, das in Neuss Teil des Frühwarnsystems „so früh“ ist, wendet sich an Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis drei Jahren sowie deren Angehörige. Ziel ist die gesunde Entwicklung des Kindes.