Berufe finden in Mönchengladbach : Messe „Beruf konkret“ erstmals nur digital

Berufe finden in Mönchengladbach

2018 konnten die Schüler bei der letzten Messe „Beruf konkret“ noch ins Berufskolleg am Platz der Republik kommen. In diesem Jahr ist erstmals alles nur online. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Drei Tage können sich Schüler im Netz live informieren. Rund 5000 Schülerinnen und Schüler besuchen die Orientierungsveranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet.

(RP) Die Messe „Beruf konkret“ ist die wohl größte Informationsveranstaltung für Schüler kurz vor dem Abschluss, wenn es um die Berufswahl in Mönchengladbach geht. Bisher wurden an drei Tagen bis zu 5000 Schüler aus allen neunten und zehnten Klassen ins Berufskolleg am Platz der Republik eingeladen. Wegen der Corona-Pandemie wird die Messe nun vom kommenden Donnerstag, 24. September, bis Samstag, 26. September, erstmals digital im Netz stattfinden. Schüler können über drei Tage auf der Plattform möglichst realistische Eindrücke von Studiengängen und Ausbildungswegen sammeln. „Mehr als 100 Aussteller haben bereits für die digitale Messe zugesagt und stellen nach und nach ihre Inhalte online“, sagt Ulrich Schückhaus, Chef der Wirtschaftsförderung WFMG, die die Messe gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Stadt veranstaltet. Genau 110 Unternehmen aus 16 Branchen mit 809 verschiedenen Ausbildungen sind dabei. Auch die Rheinische Post Mediengruppe präsentiert sich im unter www.beruf-konkret.de mit Ausbildungsberufen und der Journalisten-Schule.