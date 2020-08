Fokus Gesundheit : Führungsaufgaben für den Fitness-Fachwirt

Gesundheit im Fokus: Der neue Abschluss der IHK Düsseldorf zum Fitnessfachwirt beinhaltet auch Trainings-Elemente. Foto: Pexels/Luis Quintero

Düsseldorf In einer Serie stellen wir neue Studienfächer und Abschlüsse in der Region vor. Den Auftakt macht die Sportbranche. Bei der Industrie- und Handelskammer können Sportfans sich zum Fitness-Fachwirt weiterbilden.

Eine neue Fortbildung im Gesundheitsbereich bietet die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf an: Absolventen können sich zum Fitness-Fachwirt ausbilden lassen. Die ersten Prüfungen sollen im Februar 2021 abgenommen werden. Das ist insbesondere für junge Menschen interessant, die bereits eine Ausbildung im Sport- oder Fitnessbereich abgeschlossen haben und sich beruflich weiterentwickeln möchten: Die Fortbildung verbindet trainingspraktische Elemente mit Elementen von Management und Marketing.

Was genau macht der Fitness-Fachwirt?

Info Diese Instituten bereiten auf die IHK-Prüfung vor Vorbereitung Infos zu Beginn, Umfang und Kosten des Lehrgangs erteilen die folgenden Schulen: Berufskolleg Bachstraße, Düsseldorf (Tel. 0211-8922411); Deutsche Sportakademie, Köln (Tel. 0800-3422100); IST-Studieninstitut, Düsseldorf (Tel. 0211-866680). Prüfung Die Prüfungen werden an der IHK abgelegt und im Frühjahr und Herbst angeboten.

„Als Fitnesswirt ist man vor allem in Fitnessstudios, aber auch in Gesundheitszentren oder Reha-Einrichtungen tätig“, erklärt Iris Kremp, die Bereichsleiterin Höhere Berufsbildung der Industrie und Handelskammer (IHK) Düsseldorf. Hier sind die Fitnesswirte dann auf mittlerer Führungsebene tätig und übernehmen leitende Aufgaben besonders in zwei Bereichen: zum einen in betriebswirtschaftlichen Belangen, zum anderen aber auch in den Abteilungen Marketing und Verkauf.

Iris Kremp ist Bereichsleiterin für „Höhere Bildung“ bei der IHK Düsseldorf Foto: IHK

„Öffnet zum Beispiel ein neues Gesundheitszentrum oder Fitnessstudio, verantworten Fitness-Fachwirte das Marketing und die Ermittlung der entsprechenden Zielgruppe“, sagt Kremp. Es gibt also vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ist man als Fitnessfachwirt auch im Trainingsbereich tätig?

Ja, diese Möglichkeit steht Absolventen in jedem Fall offen. Die Prüfung beinhaltet den Bereich Trainingswissenschaften mit pädagogischen und didaktischen Elementen. „Denn auch wenn die Fitnessfachwirte eher koordinierende Aufgaben übernehmen, sollten sie natürlich trotzdem wissen, wovon sie sprechen“, so Kremp. Manche Schulen, die auf die Prüfung vorbereiten, bieten auch den gleichzeitigen Erwerb von Lizenzen an, etwa zum Fitnesstrainer. „Die erfolgreiche IHK-Prüfung befähigt aber auch zum Trainieren“, fügt die IHK-Beauftrage hinzu.

Wer kann die Fortbildung machen?

Insbesondere Sport- und Fitnesskaufleute, die ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben. „Denn für uns stand erstmal im Vordergrund, dass es für diese Berufsgruppe als Alternative zum Studium eine Möglichkeit der Weiterbildung gibt, die es ermöglicht, in verantwortliche Positionen zu gelangen“, sagt Kremp. Aber auch der Abschluss von anderen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberufen der Fitnessbranche berechtigt zur Zulassung. Hat man eine Ausbildung in einem ganz anderen Bereich gemacht, ist die Fortbildung prinzipiell auch möglich: Man benötigt dann aber mehrjährige Berufserfahrung in der Fitnessbranche.

Welche Inhalte werden in der Fortbildung konkret vermittelt?

Die Weiterbildung besteht aus zwei Ausbildungsteilen. Im ersten Teil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ werden betriebswirtschaftliche Grundlagen gelegt: Die Absolventen werden in den Bereichen Volks- und Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht, Steuern und Unternehmensführung unterrichtet. Im zweiten Teil „Handlungsspezifische Qualifikationen“ geht es speziell um Fitness und Gesundheit – hier wird Wissen zu Sportmedizin, Ernährungswissenschaft und Fitnessmanagement vermittelt. Außerdem vertiefen die Absolventen ihr Knowhow im Trainingsbereich: Sie eignen sich spezielle Trainingsformen und –mittel an, erlernen pädagogische und didaktische Methoden und werden in die Trainingswissenschaft eingeführt.

Außerdem interessant: Der erste Teil der Prüfung ist identisch mit anderen Fachwirten, etwa dem Veranstaltungs- oder Wirtschaftsfachwirt. „Das haben wir ganz bewusst entschieden, damit eine berufliche Umorientierung einfach möglich ist“, erklärt Kremp.

In welchem Rahmen findet der Unterricht statt?

Generell ist es keine Pflicht, einen Lehrgang zu besuchen, um die Prüfungen an der IHK abzulegen. „90 Prozent der Prüflinge machen das aber zur besseren Vorbereitung“, so Kremp. Für den neuen Abschluss zum Fitnessfachwirt koopertiert die IHK Düsseldorf mit derzeit drei Einrichtungen: dem Berufskolleg Bachstraße, dem IST-Studieninstitut in Düsseldorf sowie der Deutschen Sportakademie in Köln.

Wie lange dauert es bis zum Abschluss?