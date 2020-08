Digitales Semester : Forschung aus der Tüte

Andreas Reichert vom Fachbereich Physik der Uni Duisburg-Essen packt Lehrmaterial für seine Studenten. Foto: Universität DE

Essen In allen Fachbereichen mussten Lehrende und Lernende im vergangen Semester umdenken. Die neue Lehre auf Distanz war eine große Herausforderung. Viele spannende Ideen sind dabei entstanden. Ein Überblick.

Das vergangene Sommersemsester hat Dozenten und studierende im Land vor eine große gemeinsame Herausforderung gestellt: die Hochschullehre digital umzusetzen. Die Not machte vielerorts erfinderisch.

Schräge Post: Uni Duisburg- Essen

Info Das sagen die Studenten zum letzten Semester Umfrage Die Uni Duisburg-Essen hat ihre Studierenden zum Digitalen Semester befragt. Die meisten geben an, sie seien mit den benötigten Geräten und einer ausreichenden Internetverbindung für das Online-Studium ausgestattet. Einem Viertel fehlt mindestens ein Gerät und das hierfür benötigte Geld, genauso viele haben häufiger mit einer instabilen Internetverbindung zu kämpfen. Vor- und Nachteile Fehlende Rückzugsmöglichkeiten, zu betreuende Personen und die persönliche Motivation sind Herausforderungen, die die Studierenden beschäftigen. Positiv sehen sie, dass sie zeitlich und örtlich flexibler sind und durch eingesparte Fahrzeiten Studium und Privatleben besser vereinbaren können.

Ganz schön schräge Post erhielten die Physiker der Uni Duisburg-Essen: Da steckte ein Sammelsurium aus Magneten, Blechstücken, Holzstab, Stahlfeder, Nagel und Millimeterpapier in einem Kuvert, in einem anderen eine halbe Brille mit Butterbrotpapier. Weil die Labore geschlossen waren, wurde unter dem Motto „Lab@Home“ das Zuhause zur Forscherwerkstatt. „Die Studierenden im Grundschulfach Sachunterricht haben mit dem Kuvertinhalt beispielsweise die Eigenschaften von Magneten und das Dehnungsverhalten einer Feder getestet“, beschreibt Professorin Heike Theyßen einige Aufgaben. Angehende Physiklehrer hingegen mussten aus der halben Brille und dem Butterbrotpapier eine Lochkamera bauen. „Sie lernen, wie sich mit einfachen Ideen spannende Physik vermitteln lässt, ohne dass es gleich im Frontalunterricht endet.“

Eine weitere gute Idee kommt aus der Biologie: Dort gab es für die Studierenden eine Geocaching-Tour, die sie zu verschiedenen Pflanzen schickte. Die Tour konnte allein oder in Kleingruppen abgelaufen werden. An den jeweiligen Koordinaten wurden dann die jeweiligen Pflanzen erklärt.

Virtuell nach Rom: Uni Münster

Weil die im Sommersemester eine Exkursion im Rahmen des Masters „Christentum in Kultur und Gesellschaft“ nach Rom nicht stattfand, mussten sich die Theologie-Didaktiker an der Uni Münster der Herausforderung „Raumerfahrungen barocker Sakralarchitektur“ anders stellen: Wir haben die Absage der Exkursion und die damit verbundenen Einschränkungen als Chance begriffen, die sakrale Architektur in Rom erlebbar zu machen, ohne die Kirchenräume zu betreten. Aus der Not wurde mit einigen Improvisationen eine Tugend“, sagt Carolin Stadtbäumer, wissenschaftliche Mitarbeiterin Systematische Theologie und ihre Didaktik . Und so wurden aus im Netz zu findendem Video- und Fotomaterial virtuelle Rundgänge durch verschiedene Kirchen des römischen Barocks. Die Studierenden waren individuell gefordert, für ihr eigenes Bauwerk einen Rundgang zu entwickeln, Bilder zu zeigen, kunsthistorische Zusammenhänge zu erläutern.

Jura per Podcast: Uni Bochum

Knapp 200 Studierende hat Matteo Fornasier normalerweise in seinen Jura-Vorlesungen vor sich im Hörsaal sitzen. Als die Umstellung auf digitale Lehre anstand, musste sich der Professor für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum entscheiden: Die Vorlesung per Zoomcall mit hunderten Teilnehmer halten? Oder gibt es eine Alternative?

Wie einige seiner Kollegen entschied er sich für ein anderes Format: den Podcast. „Ich habe also Podcasts zum Thema Schuldrecht aufgenommen, ebenso zum Arbeitsrecht“, erzählt Fornasier. Flankiert wurden diese mit Vorlesungsfolien zu den Podcasts. „Die größte Herausforderung für mich war es, eine 90-minütige Vorlesung auf 30 bis 40 Minuten Podcast zu kürzen.“ Die Professoren der Juristischen Fakultät in Bochum nutzten das Format auch, um juristische Fälle vorzustellen, die die Studierenden später in digitalen Arbeitsgemeinschaften lösen mussten.

Praktikum digital: Hochschule Niederrhein

Praktika im Labor sind ein essentieller Bestandteil der Studiengänge des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Niederrhein. „Das macht uns als Hochschule ja gerade aus, dass wir von Beginn an viele praktische Studienerfahrungen bieten“, sagt Ralph Radmacher, der die Studierenden bei den Versuchen in den Laboren betreut. „Und natürlich sind unsere technischen Studierenden darauf angewiesen, mit Messgeräten zu arbeiten.“ Doch in einem rein digitalen Semester waren auch Experimente nicht möglich. Oder doch? Gemeinsam mit Professor Jost Göttert entwickelte Radmacher ein Konzept für ein Praktikum im Modul Mess- und Sensortechnik. „Dafür haben wir die Studierenden intensiv digital vorbereitet.“ Via Online-Vorlesung gab es die nötigen theoretischen Grundlagen, die Versuchsaufbauten und die einzelnen Schritte der Versuche wurden online durchgespielt, bis die Studierenden schließlich ins Labor durften und ihr gelerntes Wissen praktisch, in drei verschiedenen Einzelversuchen und unter strengen Hygieneauflagen, anwenden durften. In einem Experiment wurden beispielsweise die optischen Eigenschaften eines grünen Lebensmittelfarbstoffs untersucht.

