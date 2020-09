Serie „Neue Fächer an den Unis“ : Codieren mit gesellschaftlichem Auftrag

Ein smartes Gerät aus dem Kurs Rapid Prototyping: ein Ultraschallsensor, um Distanz messen zu können. Foto: TH Köln

Köln An der Technischen Hochschule Köln können Interessierte den Studiengang „Code & Context“ belegen. Sie erwerben breit gefächertes Praxis-Wissen, um die digitale Welt der Zukunft mitzugestalten.

Was kann man sich unter dem Studiengang Code & Context vorstellen?

Es handelt sich um einen interdisziplinären Bachelorstudiengang, er umfasst also Ansätze und Methoden aus verschiedenen Fachrichtungen. „Code“ beziehungsweise „Coding“ steht für Programmieren, aber nicht allein vor dem Hintergrund der klassischen Informatik und Ingenieurswissenschaft. Die werden an der TH Köln nämlich mit Design verbunden – wie bislang an keiner anderen Hochschule in Deutschland. Ausschlaggebend ist aber auch der ständige Bezug zum titelgebenden „Context“, also zu konkreten Anwendungsbereichen innerhalb der Gesellschaft.

Info Der Studiengang im Überblick Abschluss Bachelor of Science Studienbeginn Wintersemester Regelstudienzeit Sechs Semester (plus ein optionales Praxissemester) Standort Köln, Campus Mülheim www.th-koeln.de/­studium/code--context-­bachelor_62103.php

„Wir merken, dass die Welt sich verändert, und dass digitale Produkte immer mehr zu unserem Alltag gehören“, sagt Studiengangsleiter Prof. Matthias Böhmer: „Wir bilden Absolventinnen und Absolventen aus, die nicht nur nach Auftrag programmieren können, sondern sich selber überlegen: Was brauchen wir auf digitaler, gesellschaftlicher oder auch kultureller Ebene?“

Welche beruflichen Perspektiven

haben Absolventinnen und

Absolventen?

Das Berufsbild des Studiengangs hat noch keine etablierte Bezeichnung. „Der digitale Wandel treibt auch hier verschiedene Entwicklungen voran, etwa Digital Designer, Creative Coder oder Creative Technologist“, erklärt Matthias Böhmer. Mit „Code & Context“ erwerben Studierende fächerübergreifende Kompetenzen, die zur Mitgestaltung der „digitalen Transformation“ beitragen. Klingt ein bisschen abstrakt, tatsächlich wird die Digitalisierung aber in den meisten Unternehmen zunehmend wichtiger. „Egal ob mittelständische Unternehmen, große Dax-Konzerne, NGOs oder Agenturen: Fast alle haben mittlerweile eine spezielle Einrichtung, in der progressiv und in die Zukunft gedacht wird“, so Böhmer: „Und genau da kommen unsere Absolventinnen und Absolventen zum Einsatz.“ Auch selbstständige Tätigkeiten und Start-ups seien gut vorstellbar.

Welche Vorteile der Querschnitt durch verschiedene Fächer mit sich bringt, macht Prof. Laura Popplow deutlich, die das Lehrgebiet „Designing Technological Futures“ an der TH Köln vertritt und davor als selbstständige Designerin und Dozentin gearbeitet hat: „Ich habe oft miterlebt, wie stark ausbaufähig die Kommunikation zwischen Entwicklern und Designern ist, was oft zu Konflikten führt. Jemand, der beide Seiten denken kann, also sowohl die gestalterische als auch die technologische, ist enorm gefragt.“

Wer kann sich auf den

Studiengang bewerben?

Grundsätzlich jeder: Der Studiengang ist zulassungsfrei, es gibt also keinen NC, der die Vergabe der Studienplätze beschränkt. Da es ein grundständiger Studiengang ist, werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt – man sollte sich aber schon mit Coding und Design beschäftigt haben oder eine Affinität mitbringen. Es findet eine Eignungsprüfung statt, bei der das Interesse an Programmierung sowie künstlerisch-gestalterische Fähigkeiten geprüft werden. Auch ein Interesse an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ethischen Fragen werde vorausgesetzt. „Denn es geht eben nicht nur darum, ein bereits durchdachtes Produkt zu bauen, sondern selbst Dinge zu konzipieren, die für die Gesellschaft relevant sind“, so Böhmer. Am Ende zähle das Gesamtbild, nicht das Vorhandensein technischer Skills. Das betont Popplow im Hinblick auf den geringen Frauenanteil. „Wir möchten, dass unsere Studierendenschaft noch viel diverser wird. Natürlich sollte man eine technische Affinität mitbringen, aber das Handwerk lernen die Studierenden hier.“

Wie sieht die Lehre konkret aus?

Die meisten Lehrveranstaltungen sind partizipativ und projektorientiert – klassische Vorlesungen sind eher die Seltenheit. Eine Besonderheit ist der Rhythmus des Stundenplans: Die Veranstaltungen finden in Zwei-Wochen-Blöcken statt, was eine fokussierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema erlaubt. „Das ganze Lehrkonzept ist sehr auf die spätere berufliche Praxis ausgerichtet, die eben genauso von Projekten bestimmt wird“, so Popplow.

Die gängige Unterrichtssprache ist Deutsch, aber das Material und die Literatur sind überwiegend in englischer Sprache. Es könne durchaus vorkommen, so Böhmer, dass Lehrveranstaltungen auf Englisch durchgeführt werden.

Ist ein Praxis- oder

Auslands­semester möglich?