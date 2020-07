Düsseldorf : Aufbruch statt Scheitern

Torsten Edelkraut leitet das Bildunsgzentrum für Gesundheitsfachberufe der Diakonie Foto: Diakonie Kaiserswerth

Düsseldorf Ein Studienausstieg geht mit vielen Unsicherheiten für junge Menschen einher: Wie soll es danach weiter gehen? Und wie sieht das im Lebenslauf aus? Torsten Edelkraut ist selbst Studienabbrecher. Heute leitet er das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie.

Von Isabelle de Bortoli

Als Torsten Edelkraut das Abitur gemacht hatte, war klar: Es folgt ein Studium. „Das stand gar nicht zur Debatte, es war für mich und meine Eltern selbstverständlich, dass der Weg vom Gymnasium nur an die Uni führen konnte“, erinnert sich Edelkraut. Nach dem Zivildienst schrieb er sich deshalb in ein Lehramtsstudium ein, Deutsch und Geschichte. „Ich hatte meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und dabei gemerkt: Die Pflege macht mir Spaß, und ich kann das auch gut. Im Studium stellte ich dann fest: Das ist okay, aber die Zivildienst-Zeit hat mir im Vergleich besser gefallen. Also bin ich nach zwei Semestern aus dem Studium ausgestiegen.“

Gegen diese Entscheidung stand bei Torsten Edelkraut damals und steht auch heute bei vielen Studierenden die Erwartung des Elternhauses. „Die Frage, eine Ausbildung zu machen, stellte sich gar nicht“, so Edelkraut. „Aber ich habe mich schließlich für einen Weg entschieden, den meine Eltern sich wohl anders vorgestellt hatten.“ Dieser Weg führte nach der Pflegeausbildung und der Arbeit als Pfleger im Krankenhaus in die Pflegepädagogik: „Ich habe dann als Lehrer gearbeitet und Pflegeschüler unterrichtet.“

Info Die Branche bietet viele Möglichkeiten Berufe Das Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie bietet Aus- und Weiterbildungen für Berufe im Gesundheitswesen, in der Pflege (etwa Pflegefachleute, Familienpflege, Pflegeassistenten) ebenso wie in medizinischen Fach- und Assistenzberufen (zum Beispiel Chirurgisch-Technische Assistenten, Diätassistenten, Podologen, Anästesietechnische und Operationstechnische Assistenten). Info www.kaiserswerther-diakonie.de/gesundheitsfachberufe

Heute ist Torsten Edelkraut Leiter des Bildungszentrums für Gesundheitsfachberufe der Kaiserswerther Diakonie. „Der Pflegeberuf ist nicht nur durch die Arbeit mit Menschen und seine naturwissenschaftlichen Aspekte interessant. Er hat eine gesellschaftliche Relevanz, was ja derzeit auch sehr sichtbar wird. Er ist krisensicher und bietet eine breite fachliche Weiterqualifizierung – und damit großes Entwicklungspotenzial.“

Torsten Edelkraut und seine Kollegen an der Kaiserswerther Diakonie nehmen Studienaussteiger sogar besonders in den Blick – immerhin brechen 30 Prozent der Studenten in Deutschland das Studium wieder ab. „Bei der Suche nach Auszubildenden gehen wir besonders auf die Aussteiger zu. Eine Ausbildung ist eine gute Basis, um darauf die weitere Karriere aufzubauen.“ Anders als im Studium wende man das Erlernte dabei auch praktisch an. „Die Arbeit mit Menschen kann einem viel geben und zu einer persönlichen Weiterentwicklung beitragen.“ Ein weiterer Aspekt sei natürlich auch die Vergütung. „Während einer Ausbildung verdient man Geld und ist dadurch schon früh unabhängig und lernt auf eigenen Füßen zu stehen.“

Studienaussteiger wüssten durch ihr etwas höheres Alter und ihre Erfahrungen an der Uni häufig besser, was sie wollen, und was sie nicht wollen. „Ein Großteil der Abiturienten steigt zunächst ins Studium ein, auch wenn einige im Verlauf merken, dass sie es nicht fortführen wollen. Sie haben Einblicke in andere Bereiche gehabt und treffen bewusster die Entscheidung, eine Ausbildung anzufangen.“ Zudem seien die ehemaligen Studierenden auch häufig schon an selbstständiges Arbeiten gewöhnt und sehr motiviert. „Nicht zuletzt hilft auch der höhere Schulabschluss bei der Bewältigung der Ausbildung“, so Torsten Edelkraut.

Doch wie erkläre ich meinen Studienabbruch im Vorstellungsgespräch? Ist es für die Karriere nicht unerlässlich, einen gradlinigen Lebenslauf vorzuweisen? Torsten Edelkraut hat die Erfahrung gemacht, dass man offensiv mit der Situation umgehen sollte. „Für uns am Bildungszentrum kommt es bei Bewerbungen darauf an, dass ein Lebenslauf transparent ist und ich nicht das Gefühl bekomme, dass etwas verschwiegen wird.“ Man sollte den bisherigen Werdegang erkennen können, ohne dafür aufwendig recherchieren zu müssen. Den Studienabbruch könne man schon im Anschreiben thematisieren. „Dabei sollte der Bewerber dann deutlich machen, mit welcher Motivation dieser passiert ist. War es eine ,Ich will weg von-‘, oder eine ,Ich will hin zu‘- Motivation? Hat man gemerkt, dass das Studium nicht passt, oder ist klar geworden, was man alternativ machen will? Sich bewusst für einen neuen Weg zu entscheiden und diesen einzuschlagen, ist für mich völlig legitim und in Ordnung.“ Schließlich habe jeder Mensch das Recht, sich auszuprobieren und festzustellen, dass man sich lieber anderweitig orientieren möchte. „Grundsätzlich finde ich, dürfen Menschen auch unterschiedliche Wege gehen und sich nochmal anders entscheiden im Leben.“

Deshalb rät Torsten Edelkraut auch im Vorstellungsgespräch zur Offensive: „Mein Tipp ist: Ehrlich und transparent damit umgehen. Denn, ein Abbruch ist kein Makel, sondern eine bewusste Entscheidung für einen neuen Weg. Es gibt Gründe, diese Entscheidung zu treffen und diese sind auch gut.“ Diese Gründe sollte man im Bewerbungsgespräch nennen und erläutern. Die Bewerber sollten selbst dazu kommen, den Abbruch nicht aus der Perspektive des Scheiterns zu betrachten.