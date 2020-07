Podcasts : Das Audioangebot der Rheinischen Post

Düsseldorf Von Nachrichten über Sportanalysen bis hin zur Landespolitik. Die Rheinische Post ist multimedial; und: Das umfassende Podcast-Angebot der RP steht allen Nutzern kostenfrei zur Verfügung.

Jeden Werktag, gegen 7 Uhr, erscheint der „Aufwacher“ Bei diesem Nachrichtenpodcast am Morgen fasst das Newsteam in zehn bis 15 Minuten die wichtigsten Meldungen des Morgens zusammen und gibt einen Ausblick auf den Tag. Die Fragen, was wichtig war und noch relevant wird, beantwortet das Aufwacher-Team gemeinsam mit Redakteuren der RP und in Zusammenarbeit mit dem Audiodienst der Deutschen Presse-Agentur. Für die Düsseldorfer und alle, die sich für News aus der Landeshauptstadt interessieren, gibt es zusätzlich den „Düsseldorf-Aufwacher“ – eine etwa drei Minuten längere Version des morgendlichen Nachrichtenpodcasts, ergänzt mit den wichtigsten Meldungen von Antenne Düsseldorf. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie gibt es im Feed des „Aufwacher“ zudem das „Update am Nachmittag“. Mit Stand 16 Uhr gibt es damit in circa 15 Minuten einen akustischen Überblick des Tagesgeschehens seit dem Morgen.