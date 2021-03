Schneehöhen in Europa : Gute Pistenbedingungen in vielen Alpen-Skigebieten

München Die Schneeverhältnisse in den deutschen Alpen bleiben stabil, die Pisten sind oft sehr gut in Schuss. Das meldet der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS). Auch in den Mittelgebirgen kommen Wintersportler auf ihre Kosten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Ochsenkopf im Fichtelgebirge wartet mit 70 Zentimeter Schnee auf dem Berg und 80 Kilometer gespurten Loipen. Auf dem Feldberg im Schwarzwald liegen 35 Zentimeter Schnee, Langläufer können dort 24 Kilometer Loipen nutzen.

In den österreichischen Skigebieten werden laut VDS am Wochenende Plusgrade erwartet - die Pisten von Vorarlberg bis Niederösterreich sind meist in gutem bis sehr gutem Zustand.

Ordentlich ist die Lage in Frankreich und der Schweiz. In den Südtiroler Alpen in Italien hat Neuschnee den Angaben zufolge die Pistenbedingungen verbessert.

Foto: dpa, pla 6 Bilder Ski Arlberg - 305 Pistenkilometer garantieren Abfahrtsspaß

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Zugspitze 55/235/-

Sudelfeld 60/80/-

Reit im Winkl 40/100/84

Winklmoos-Steinplatte 40/100/20

Fellhorn-Kanzelwand 50/85/66

Nebelhornbahn Oberstdorf 50/80/66

Großer Arber 60/100/-

Feldberg / Schwarzwald 20/35/24

Fichtelberg / Erzgebirge 85/85/31

Skiliftkarussell Winterberg 125/125/-

Ochsenkopf / Fichtelgebirge 60/70/80

8 Bilder Die schönste Aussicht auf der Rigi

Schneehöhen in Österreich:

Gosau - Dachstein West 110/130/45 Kitzsteinhorn Kaprun 40/110/43 Saalbach Hinterglemm Leogang 40/70/8 Kitzbühel - Kirchberg 72/86/46 Planai - Schladming 90/130/- Stubaier Gletscher / Stubaital 30/145/- Ischgl 25/85/8 Tux - Finkenberg 90/160/14 Obergurgl - Hochgurgl 83/108/12 Sölden 95/235/12 Stuben am Arlberg 70/145/- Serfaus - Fiss - Ladis 20/80/4 Silvretta Montafon 47/130/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden-Lenk 16/38/6 Zermatt 5/130/0 Arosa Lenzerheide 40/80/56 Davos Klosters 53/123/76 4 Vallées 40/140/27

Foto: dpa, pla gab 7 Bilder Kitzbühel ist mehr als Streif und Hahnenkamm

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 5/10/3 Kronplatz 20/26/6

Schneehöhen in Frankreich:

Méribel 23/101/0 Les 2 Alpes 15/120/0 Val Thorens 75/160/0

Die Angabe "-" bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine "0" zeigt an, dass kein Schnee liegt beziehungsweise dass keine Loipe gespurt ist.

(dpa/csr)