Bucht mit Aroma

Einmal tief durchatmen: Arcachon lockt nicht nur mit Europas höchster Wanderdüne, sondern auch mit einer ganz besonderen Luft.

Frühmorgens hat man die Düne für sich allein. Der Sand fühlt sich noch kühl an unter den Füßen. In der Bucht von Arcachon liegt das Wasser platt wie ein Spiegel. Aber das beste ist die Luft: ein würziger Duft aus dem Harz der Pinienwälder vermischt mit der Salzluft des Meeres. "Diese Luft ist Balsam für die Seele", schwärmt Mariem Naoui. Die Politik- und Biologiestudentin arbeitet für das Informationszentrum der Düne und beschäftigt sich mit der Organisation von Naturschutz und Besucherandrang. Jedes Jahr kraxeln etwa zwei Millionen Menschen auf die "Dune de Pilat" im Naturschutzgebiet Landes de Gascogne an der Westküste Frankreichs. Mit 110 Metern ist sie die höchste Wanderdüne Europas.

Im Laufe der Jahrhunderte lobten immer mehr Ärzte die Heilwirkung der harzigen Seeluft, und so entwickelte sich aus der Sommer-Urlaubs-Region bald auch ein Winterreiseziel für reiche Lungenkranke. Dafür baute man auf dem Hügel in der benachbarten Stadt Arcachon hübsche Chalets nach Schweizer Vorbild und nannte den Stadtteil fortan Winterstadt. Auch Kaiserin Sisi kurte eine Zeit lang in Arcachon. Die breiten Stadtstrände mit ruhigem Wasser sind heute beliebtes Urlaubsziel für Familien und junge Leute. Wer hohe Wellen will, fährt mit dem Ausflugsschiff hinüber zur Halbinsel Cap Ferret, die wie ein Zeigefinger parallel zur Düne liegt, umrandet von feinem Sand. An der Außenkante brüllt der Atlantik seinen Schaum vor die Füße der Gäste. An der Innenseite dümpelt das Wasser friedlich wie in einer ablaufenden Badewanne. Wenn die Ebbe die Austernbänke freilegt, kann man den Austernbauern bei der Arbeit zusehen.