Mehr als 50 Chöre und Gesangsgruppen aus Europa kommen in der Wildschönau zusammen. In dem Hochtal in den Kitzbüheler Alpen findet vom 25. bis 27. Mai das Internationale Festival der Chöre statt. Angeboten werden neben Konzerten und Chorfesten auch fünf Workshops, so die Tourismusvertretung. In dem Tal wurde 1984 die erste Musikhauptschule Tirols gegründet.