Pralles Leben auf dem Geisterschiff

Weil die Riffe viel von ihrer Pracht verloren haben, setzt man in Florida auf Wracks - sehr zur Freude der Taucher.

Ein Seil weist den Weg in die Tiefe, Hand für Hand ziehen sich die Taucher abwärts. Unten schält sich ein riesiger Schatten aus dem trüben Blau der karibischen See: die "Spiegel Grove", 155 Meter lang, eines der berühmtesten Wracks der Welt. Das Landungsschiff der US-Navy fiel keinem Sturm und keinen feindlichen Torpedos zum Opfer. Die Amerikaner versenkten es selbst, zehn Kilometer vor Key Largo. Das ausgeschlachtete Kriegsschiff sollte zum Lebensraum für Korallen und Fische werden, zum Abenteuerspielplatz für Tauchtouristen.

Die "Spiegel Grove" gehört nicht dazu, sie wurde erst 2002 versenkt. Allerdings nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hatte. Beim Sinken drehte sie sich kopfüber und landete auf ihrer Steuerbord-Seite - bis Hurrikan "Dennis" sie 2005 perfekt aufrichtete. "Der 41 Jahre alte Kubaner Yariem Hernandez Aguilá, den alle nur Aqua nennen, ist Tauchlehrer in Key Largo und der Guide der Gruppe heute. Aqua taucht voraus, an einem Turm hinab. Zwei Fledermausfische schauen um die Ecke, ein Kaiserfisch zieht seelenruhig vorbei. Die Gruppe sinkt immer tiefer, 25 Meter, 30 Meter. Das trübe Wasser verstärkt die gespenstische Stimmung. Aqua quert das Vorschiff, vorbei an einem Ausguck mit US-Fahne. Immer wieder öffnen sich finstere Luken und Bullaugen.