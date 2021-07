Duisburger Geschichten und Geschichte : Auf der Spur von Salz und Sole

Oben: das Solbad Raffelberg; unten: die Niederrheintherme am Gradierwerk. Foto: Harald Küst

Serie Duisburg „Dem Kranken zur Heilung, dem Gesunden zum Vergnügen" – dies ist die Geschichte vom ehemaligen Kurhaus Raffelberg bis zum neuen Gradierwerk im Mattlerhof.

Wer mit Experten des Geologischen Dienst NRW spricht, erfährt überraschende Dinge. Zum Beispiel, dass der Salzbergbau im Ruhrgebiet viel älter ist als der Steinkohlenbergbau und dass es im Ruhrgebiet noch nach dem Zweiten Weltkrieg Heilbäder mit einem intensiven Kurbetrieb gab. Die Verbindung zwischen Salz und Kohle ist zudem enger als vermutet. An den Duisburger Stadtgrenzen zu Oberhausen und Mülheim stießen Bergleute der Zeche Altstaden einst in 300 Meter Tiefe auf eine 26 °C warme, salzhaltige Quelle. Daraus entstand 1884 auf dem Zechengelände an der heutigen Stadtgrenze zu Oberhausen ein Solbad. Als Altstaden nach Oberhausen eingemeindet werden sollte, beschlossen die Mülheimer, das Solebad nach Speldorf zu verlegen. Auf dem Gut Raffelberg befand sich damals eine Kinderheilanstalt.

Die Aktiengesellschaft Solbad Raffelberg erwarb 1908 das ideal gelegene Grundstück. Das Gelände mit dem Badebetrieb wurde bereits ein Jahr später eröffnet. Die Sole pumpte man durch eine 2,5 Kilometer lange Rohrleitung von der Zeche Altstaden nach Raffelberg. Renommierte Architekten schufen mit Eingangspavillon, Kursaal und Parkanlagen ein gelungenes Kur-Ensemble. Ärzte priesen die Sole als Heilmittel für Kinder, die an tuberkulösen Haut-und Lympherkrankungen sowie Rachitis litten und empfahlen dem gesundheitsbewussten Bürger, sich regelmäßig und möglichst oft mit einer entsprechenden Bade- und Trinkkur zu regenerieren. Das kam an.

Man lustwandelte vom Kursaal über einen Verbindungsgang zum Brunnenpavillon, hörte Kurkonzerte im Park und lauschte den Klängen einer Militärkapelle. Raffelberg war auch ein beliebter Treffpunkt gutsituierter Duisburger Bürger. Doch das rege, gesellschaftliche Leben konnte nur bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges aufrecht erhalten werden. Die medizinische Betreuung von Kindern allein reichte nicht für einen kostendeckenden Betrieb. Das Solbad geriet in der Kriegs-, Nachkriegs- und lnflationszeit zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr die „alte“ Bäderkultur eine Wiederauferstehung. Doch die Nachfrage entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten rückläufig, Investoren hielten sich zurück. Mit dem Zechensterben versiegte auch die Lieferung natürlicher Sole an das Kurhaus. 1992 kam es zum endgültigen Aus. Heute ist im Raffelbergpark das renommierte „Theater an der Ruhr“ beheimatet. Der Park und seine Geschichte kann man beim Geocaching entdecken. Dem „Verein zur Erhaltung des Parks am Solbad Raffelberg“ ist es dank engagierter Mitstreiter gelungen, das beliebte Naherholungsgebiet zu erhalten.

Wer allerdings Salzluft schnuppern möchte, wird im Duisburger Norden fündig. Seit dem 5. Juli hat die Niederrhein-Therme wieder geöffnet. Dort befindet sich der 1979 eröffnete Revierpark Mattlerbusch. Die Niederrheinthermen zeigen, dass die alte Bäderkultur von neuen Trends abgelöst wurde. Vergnügen, Sport, Wellness und Erholung in der Natur stehen jetzt im Vordergrund. Die Thermen liegen inmitten von Bäumen, Wiesen, einem Feuchtbiotop und einem Natursee. Ein modernes Freizeitbad mit Gradierwerk, Salzgrotte und Saunalandschaft komplettiert die Anlage. Die CE-zertifizierte Sole stammt aus der Saline im niedersächsischen Sülbeck, ist ein reines Naturprodukt erster Klasse, das deutschlandweit gefragt sei, so der Salzexperte Ulrich Birkelbach. Am aktuellen Neubau des Gradierwerks tröpfelt die Natursole aus acht Meter Höhe über Schwarzdorn-Reisig und verdunstet. Eine kleine Pause auf einer der Bänke im Park mit salzhaltiger Luft tut den Atemwegen gut und vermittelt Nordseeurlaubsgefühle – und das vor der Haustür.

Zur Vertiefung: Stadtarchiv Mülheim, „Das Solbad Raffelberg“ von Erich Bocklenberg, in: Zeugen der Stadtgeschichte – Baudenkmäler und historische Orte in Mülheim an der Ruhr. Klartext Verlag, Essen 2008