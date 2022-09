Zeit für Winterreifen : Was Sie bei der Reifenwahl beachten sollten

Für viele Autofahrer stellt sich mit dem Ende des Sommers wieder die Frage nach den richtigen Reifen für die kalte Jahreszeit. Neben speziellen Winterpneus sind auch Ganzjahresreifen für Schnee und Eis zugelassen.

Ob ein Reifen für den Einsatz im Winter zugelassen ist, lässt sich an der Reifenkennzeichnung ablesen: „Entscheidend ist das Alpin-Symbol, also das Bergpiktogramm mit Schneeflocke auf der Reifenwand“, sagt Michael Schwämmlein vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV). Daneben sind bis zum 30. September 2024 auch noch Reifen mit der M+S-Kennzeichnung für den Winter zugelassen, sofern die Pneus bis Ende 2017 produziert wurden.

Technisch gesehen unterscheiden sich Reifen für den Winter vor allem durch die Gummimischung und das Profil von Sommermodellen: „Winterreifen besitzen eine weiche Gummimischung. Die sorgt bei kalten Temperaturen für kurze Bremswege“, erklärt Antonia Eckert vom Auto Club Europa (ACE). „Außerdem besitzen Winterreifen viele Lamellen, also kleine wellenförmige Einschnitte in den Profilblöcken, die maßgeblich dazu beitragen, dass der Winterreifen auf Schnee und Eis eine bessere Haftung hat.“

Restaurants in Korschenbroich : So bereiten sich die Gastronomen auf den Winter vor

Ausschlaggebend für die Entscheidung sollte das Nutzungsverhalten sein, meint auch Schwämmlein. Wer häufig in Gebieten mit winterlichen oder extremen sommerlichen Bedingungen mit dem Auto unterwegs ist, sollte nicht zum Ganzjahresreifen greifen. Beliebt seien Ganzjahresreifen aber vor allem bei Autovermietern, Flottenfahrzeugen und auch Handwerksbetrieben, denn in diesen Branchen werde der Allroundreifen als eine gute Möglichkeit gesehen, Kosten einzusparen.

Gut vertraut machen mit den jeweiligen Landesvorschriften sollten sich Autofahrer, die im Winter ins Ausland fahren. So gilt etwa in Österreich für Winterreifen ein Mindestprofiltiefe von vier Millimetern, während in Deutschland 1,6 Millimeter gesetzlich ausreichend sind. Die Experten raten aber auch hier zu mindestens vier Millimetern. „Zudem gilt in einigen Ländern eine Mitführungspflicht für Schneeketten“, weiß Schwämmlein. Auch sind in Skandinavien und einigen Alpenländern Spikereifen erlaubt, aber in Deutschland seit 1975 verboten.