Hohe Spritpreise Wann sich das Tanken im Nachbarland lohnt – und wann nicht

Aufgrund anderer Besteuerung und niedrigerer Umweltabgaben ist der Sprit in einigen Nachbarländern momentan durchaus günstiger als in Deutschland. Das gilt vor allem für Menschen, die in grenznahen Regionen im Osten und Süden wohnen. Die Europäische Kommission veröffentlicht im Internet wöchentlich ein so genanntes „Öl-Bulletin", das eine Übersicht über Verbraucherpreise und Steuern für Kraftstoffe in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bietet.