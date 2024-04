Frühling und Zeitumstellung Ab jetzt steigt die Gefahr von Wildunfällen

Das Vorstellen der Uhr auf die Sommerzeit (in der Nacht zu Sonntag, 31. März) um eine Stunde hat direkte Folgen. Ein Teil des morgendlichen Berufsverkehrs fällt für Wochen wieder in die Dämmerung. Damit steigt die Gefahr von Wildunfällen, erklärt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband (DJV). Für Rehe ist das etwa die aktivste Zeit. Aber auch Füchse, Waschbären, Feldhasen und Co. sind in der Morgendämmerung unterwegs und kreuzen dabei auch die Verkehrswege der Menschen. In der Abenddämmerung ist ebenfalls mit Wildwechsel zu rechnen. Am gefährlichsten ist die Zeit von 6 bis 8 Uhr und von 21 bis 23 Uhr.