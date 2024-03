Zeitpunkt, Überprüfung, Neukauf Mehr als „von O bis O“ – Was Sie jetzt zum Reifenwechsel wissen müssen

Nun steht der Frühling vor der Tür – Zeit also, sich auf den Reifenwechsel vorzubereiten. Nur, wer in die Berge wolle, sollte noch etwas warten, warnt der ADAC. Dort sind die Temperaturen oft unerwartet niedrig und können für böse Überraschungen sorgen. Doch ist es überhaupt notwendig, bei besserem Wetter auf Sommerreifen umzustellen? Kann man nicht einfach das ganze Jahr bei Winterreifen bleiben? „An sich gibt es kein Verbot im Sommer mit Winterreifen zu fahren. Allerdings raten wir dringend davon ab“, sagt eine ADAC-Sprecherin. Denn wenn es warm werde, zeigten Winterreifen eklatante Schwächen beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, was sogar gefährlich werden könnten. Die Bremswege würden um einiges länger – und das könne dann durchaus auch über Leben und Tod entscheiden.