Tipps für junge Fahrer So können Fahranfänger bei der Versicherung sparen

In beiden Fällen werden mittels GPS Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Kurvenverhalten oder Tageszeit gemessen – im Prinzip alles, was das Unfallrisiko beeinflusst. Die Daten werden an einen Dienstleister übermittelt, der sie zusammenfasst und an den Autoversicherer des Fahrers weitergibt. „Wenn ich gut gefahren bin, wird meine Versicherung 20 bis 30 Prozent günstiger“, sagt Tenhagen. In Bezug auf Datenschutz muss man erwähnen, dass im Falle eines Unfalls mit Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit die Polizei die Telematik-Daten verwerten will. Melanie Berggold von der Allianz sagt zum Umgang ihres Unternehmens mit Telematik-Daten: „Es erfolgt keine Datenübermittlung an Dritte. Wir geben die Daten auch nicht an die Polizei zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten weiter“. Ausgenommen sind Straftaten, bei denen Polizei und Staatsanwaltschaft ein berechtigtes Interesse an den Daten nachweisen können.