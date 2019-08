Premiere auf der Zeche : Ruhrtriennale: Die Tochter und der israelische Soldat

Gladbeck Bei der Ruhrtriennale ist jetzt „Needcompany“ in Gladbeck zu sehen.

Das neue Stück der belgischen Needcompany, „All the good“, das jetzt bei der Ruhrtriennale in der Gladbecker Zeche Zweckel zur Uraufführung kam, offenbart ein Dilemma, in dem die hiesige Kunstwelt gerade steckt. In der aktuellen Debatte geht es darum, die Vormachtstellung (alter) weißer Männer zu brechen, in Kulturinstitutionen zu neuen Repräsentationsformen zu gelangen, indem auch Leitungsebenen nicht vorrangig mit ebendiesen besetzt werden. Das Schauspielhaus Bochum mischt sich zum Beispiel besonders laut in diese Diskurse ein, in Intendanz und Chefdramaturgie sitzen allerdings trotzdem weiße Männer fest im Sattel.