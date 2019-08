Auswahl unter sieben Bewerbern : „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt geht ins Oscar-Rennen

Helena Zengel als Benni in einer Szene des Films „Systemsprenger“. Foto: dpa/Yunus Roy Imer

Der Film „Systemsprenger“ von Regisseurin Nora Fingscheidt soll im kommenden Jahr für Deutschland den Auslands-Oscar holen. Der Spielfilm wurde am Mittwoch in München als deutscher Kandidat für die Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ gekürt. Dies gab German Films, die Auslands-Vertretung des deutschen Films, am frühen Abend bekannt.