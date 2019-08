Fettes-Brot-Kultsong : Fan bastelt fast ein Jahr an Liebeserklärung für „Jein“ - jetzt hat er den Schlussstein gesetzt

Pinneberg Wie sagt man einer Band, dass man sie wirklich liebt? An der Aktion von Twitteruser „Rinderhack“ könnten sich echte Fans künftig wohl ein Beispiel nehmen. Er huldigte Fettes Brot - mit einer richtig kreativen Twitteraktion.

Seit September 2018 hatte er Tweets abgesetzt, die jeweils mit einem Wort aus „Jein“ beginnen. Am Donnerstag setzte er den Schlussstein mit diesem Tweet: ES IST VOLLBRACHT! Ich habe die vergangenen 11 Monate jeden Tweet mit einem Wort aus dem Song "Jein" von @fettesbrot begonnen. Wenn ihr jetzt meine Tweets in bis zum September 2018 lest, sehr ihr den kompletten Song in der richtigen Reihenfolge :)“.