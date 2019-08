Kino-Empfehlung „Gloria“ : Auf der Tanzfläche ist es doch am schönsten

In „Gloria“ sucht die brillante Julianne Moore die Liebe. Der Film ist das US-Remake des gleichnamigen chilenischen Erfolgsfilms.

Auf der Tanzfläche blüht Gloria auf. In den Bewegungen erkennt man die ganze Lebenslust, die in ihr leuchtet. „Sind sie immer so glücklich?“, fragt Arnold (John Turturro) sie an der Bar und scheint ihr mit seinen dunklen, melancholischen Augen direkt ins Herz zu schauen. Er ist seit einem Jahr geschieden und versucht, sein Leben neu zu konfigurieren. Gloria lässt sich auf ihn ein, obwohl schon bald klar wird, dass sich Arnold aus seiner früheren Ehe und Familie noch nicht gelöst hat.

Lelio hat seinen eigenen Film nahezu eins zu eins in ein US-amerikanisches Setting eingebettet. Das Los Angeles, das er zeigt, hat nichts mit dem glitzernden Image der Entertainment-Metropole zu tun. Es ist eine Stadt, die sich in Highways und Eigenheimsiedlungen verliert und in der die Menschen viel Zeit alleine im Auto verbringen. Im geschützten Raum ihres Wagens singt Gloria oft falsch, aber immer inbrünstig die Songs der 1970er Jahre mit, deren Texte von den Höhen und Tiefen der Liebe erzählen. Von Gloria Gaynors „Never Can Say Goodbye“ bis Bonnie Tylers „Total Eclipse of the Heart“ reicht der Retro-Soundtrack. Lelio nähert sich dem Leben seiner Titelfigur konsequent aus dem Alltag heraus an. Auch wenn die Liebesgeschichte die Dramaturgie ankurbelt, ist sie nie die alleinige Antriebskraft.