Autorin Rebecca Gablé im Interview : „Meine Bücher haben immer ein Happy-End“

Die Autorin Rebecca Gablé spricht im Interview mit unserer Redaktion über ihre Protagonisten und erzählt, wie ihre Bücher entstehen.

Gablé Nein, das kann man klar verneinen. Er ist eine tragische Figur, weil er sich selbst so viele Chancen verbaut hat. Er übt jedoch eine gewisse Faszination aus. Er ist mutig, aufmüpfig und kampfeslustig. In seiner Umgebung war es nie langweilig. Natürlich hat er auch eine düstere Seite. Gerade deswegen ist er eine so dankbare Romanfigur.