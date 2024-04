Roman „Am Meer“ Warum die Bestseller von Elizabeth Strout so gut tun

Die Romane von Elizabeth Strout muss man nicht nach der Reihe ihrer Veröffentlichung lesen, aber wer einen beendet hat, wird alle wollen. Sie erzählen die Wirklichkeit beinahe in Echtzeit nach, die Realität pustet mit kaltem Atem in diese körperwarmen Romane, und „Am Meer“ beginnt 2020, als in New York die ersten Menschen an Covid erkranken. Lucy lebt dort als Schriftstellerin, sie ist wie ihre Schöpferin Ende 60, und weil Lucys weiterhin kümmerfreudiger Ex-Mann William Wissenschaftler ist und ahnt, was passieren wird, überredet er sie, die Metropole zu verlassen und mit ihm in ein Haus auf einem Felsvorsprung am Meer zu ziehen. Sie werden dort lange bleiben.