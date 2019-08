Schauspiel-Uraufführung : Endstation Truhe

Salzburg Wenn Politiker keifen und keilen: „Die Empörten“, das neue Stück von Theresia Walser, hatte bei den Salzburger Festspielen Premiere.

Die Geschichte hat berühmte Vorlagen, von „Cocktail für eine Leiche“ bis „Immer Ärger mit Harry“. Tote auf der Szene, die körperlich anwesend, aber unsichtbar sind, gelten als Klassiker der Kinogeschichte. Doch niemals verschwindet einer so ganz; bei Hitchcock erinnert immer noch ein Hut an die Leiche. Die Spannung des „Suspense“ entsteht durch das Warten auf die Entdeckung.

In Theresia Walsers neuem Stück „Die Empörten“ ist der Bruder der Bürgermeisterin, ein Pizza-Bote, mit seinem Auto in eine Menschenmenge gebrettert, es hat Tote gegeben, darunter der Fahrer selbst. Vor dem Crash soll er angeblich „Allahu akbar“ gerufen haben. Einen solchen Skandal, den die Rechtspopulisten im fiktiven Irbertsheim ausschlachten würden, kann die ehrgeizige Corinna Schaad nicht gebrauchen. Bald sind Wahlen, sie möchte nach Brüssel, und wenn herauskäme, dass ihr Bruder . . . In der Not lässt sie die Leiche mit Hilfe ihres zweiten Bruders Anton verschwinden; der Tote landet ausgerechnet in einer Truhe im Rathaus, in der angeblich auch schon Luther und Hitler post mortem geruht haben sollen.