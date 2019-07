Alte Schätze in neuer Form : Famos: Volkslieder in neuem Gewand

Famos: Volkslieder in neuem Gewand

Alte Schätze in neuer Form

Düsseldorf Crossover Wie uns die Alten sungen – diese Zeile kennen wir allenfalls als Zitat, kaum noch als erlebte Realität. Während andere Länder ihre Volkslieder pflegen, sind wir hierzulande seltsam erinnerungslos geworden.

Es scheint Fluch auf unserem Liedgut zu liegen, so groß ist angeblich die Nähe zu unguten Zeiten. Dabei waren es gerade die alten Volkslieder, die in Deutschland eine Art emotionale Brücke über den Sumpf jener zwölf Jahre bildeten.

Es hat in jüngster Zeit viele Versuche gegeben, das Band wieder abzuspielen, das in unseren Köpfen auf Stummschaltung geraten war. Berühmte Opernsänger traten vors Mikrofon und sangen die alten Lieder; öffentliche Mitsing-Aktionen verteilten sie unters Volk und staunten, was da doch noch fruchtbar war. Jetzt ist als Reanimationsmaßnahme ein Projekt mit einer wunderbaren CD auf den Markt gekommen, das auch künstlerisch von allerhöchster Dringlichkeit und Qualität ist. „Volkslied reloaded“ heißt die Offensive, und das Schöne ist, dass sie gleichermaßen populär wie raffiniert ist, einfühlsam und wagemutig.