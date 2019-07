Termine, Preise, Tickets : Rammstein spielt 2020 Zusatzkonzert in Düsseldorf

Düsseldorf Aufgrund der hohen Nachfrage kündigen Rammstein für 2020 fünf Zusatzkonzerte auf ihrer Europa-Stadiontour an. Eines davon wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena stattfinden. Wir haben alle Infos im Überblick.

Somit spielt die Band im kommenden Jahr an zwei Abenden in der Landeshauptstadt. Der bereits bekannte Termin ist der 27. Juni 2020, dazu kommt nun noch der 28. Juni 2020. Die anderen vier Zusatzkonzerte finden in Leipzig (30. Mai 2020), Stuttgart (3. Juni 2020), Hamburg (2. Juli 2020) sowie am 5. Juli 2020 in Berlin statt.