Schreiben der Glaubenskongregation : Vatikan: Bei Sterbehilfe keine Sakramente

Düsseldorf Die Glaubenskongregation gibt einen Brief heraus, in dem sie assistierten Suizid einen „schweren unmoralischen Akt“ nennt und Priestern jede Geste der Billigung verbietet.

(dpa/kna) Der Vatikan hat seine Ablehnung von Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid bekräftigt und will Betroffenen künftig die Sterbesakramente verweigern. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Brief der Glaubenskongregation zu Maßnahmen zum Ende des Lebens hervor, den Papst Franziskus abgesegnet hat. In dem Schreiben heißt es, Patienten, die durch Sterbehilfe oder assistierten Suizid sterben wollten, sollten zukünftig nicht mehr die Sakramente Sterbekommunion, Salbung und Beichte gewährt werden.