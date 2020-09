Ein Polarforscher löst sich in Licht auf : Der Polarforscher löst sich in Licht auf

Der Polarforscher in seinem Kellerloch, und Sonnenbrille trägt er wegen seiner Sonnenallergie – ein Szenario von Matthias Wollgast. Foto: Museum

Info Kunstvolle Verwirrung: Die Düsseldorfer Manuel Graf und Matthias Wollgast stellen in Schloss Morsbroich aus. Die Schau beleuchtet drängende Themen der Gegenwart.

Das Museumswunder von Leverkusen schien schon perfekt zu sein, doch dann kam alles anders. Kaum hatte der Museumsverein Morsbroich vor zwei Jahren sein Konzept eines Erweiterungsbaus und anderer Neugestaltungen samt Finanzierungsaussichten vorgelegt, da reichte Museumsdirektor Markus Heinzelmann überraschend seine Kündigung ein. Seitdem führt sein einstiger Stellvertreter Fritz Emslander die Geschäfte, zunächst mit Unterstützung seiner ideenreichen Kollegin Stefanie Kreuzer, dann ohne sie. Denn auch Stefanie Kreuzer nahm überraschend Abschied und ist seit Juli Ausstellungsleiterin und Kuratorin am Kunstmuseum Bonn.

Ein Ersatz für Heinzelmann schien schon gefunden zu sein, da sagte der Wunschkandidat Ende vorigen Jahres ab. Jetzt soll ein Personalberater das Bewerbungsverfahren begleiten, doch noch immer ist die Stelle nicht erneut ausgeschrieben.

Info Künstlergespräch am 1. November Öffnungszeiten Die Ausstellung im Museum Morsbroich ist bis 15. November Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Adresse: Gustav-Heinemann-Straße 80, Leverkusen-Alkenrath. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt vier Euro. Kunstnacht und Gespräch Für Freitag, 9. Oktober, von 18 bis 24 Uhr lädt das Museum Morsbroich zur Kunstnacht. Am Sonntag, 1. November, gibt es ein Künstlergespräch mit Manuel Graf und Matthias Wollgast.

Die Szenerie wirkt ähnlich surreal wie die neueste Ausstellung im Schloss, eine ideelle Hinterlassenschaft von Stefanie Kreuzer, die dank spontaner Hilfe durch die Aushilfskuratorin Susanne Wedewer-Pampus doch noch Gestalt gewann. Die Schau heißt „Reale Fiktionen & ebensolche Simulationen. Manuel Graf & Co / Matthias Wollgast“ und vervollständigt die Verwirrung, in diesem Falle aber kunstvoll und mit Absicht.

Die Düsseldorfer Manuel Graf und Matthias Wollgast befragen „unser Verhältnis zu Bildern in einer Zeit der zunehmenden Instabilität von Informationen“, so heißt es in einer Broschüre. Viele andere Künstler machen das ebenfalls, es ist ein Thema unserer Tage. Doch vor allem Wollgast hat diesem Thema noch einmal neue, geradezu irrwitzige Seiten abgewonnen. Im Obergeschoss des Barockschlösschens breitet er in Installationen und Fotografien, in Film und Malerei eine Geschichte aus, die man ihm abnimmt, bis der Zweifel sich steigert.

Es geht um den Film „The Steps with no Name“, der in diesem Jahr auf dem Crossing Europe Filmfestival in Linz Premiere hatte und sich an Filmklassikern der 1940er und 50er Jahre orientiert. Er handelt von einer vereinsamten Nachtgestalt und deren Sehnsucht nach Licht und Teilhabe, weist aber auch eine politische Dimension auf: Regisseur Alan Smithee und Drehbuchautor Wollgast sehen mit ihrem Protagonisten den einzigen Ausweg aus der derzeitigen sozialen und klimatischen Krise in der radikalen Aufgabe des Lebens, wie wir es kennen.

Wollgast rollt in seiner Ausstellung die Entstehungsgeschichte von „The Steps with no Name“ auf. An den Wänden hängen Film stills von jenem vereinsamten ehemaligen Polarforscher, der unter einer Sonnenallergie leidet, in einen Londoner Keller zieht, sich dort vergeblich zu heilen sucht und sich am Ende in Licht auflöst. Durch den Klimawandel werden wir alle von der Sonne verbrannt werden, so lautet die Moral dieser Geschichte.

Endlich führt der Rundgang in einen kleinen Kinosaal, der einstige Polarforscher erscheint überlebensgroß – und dann beginnt davor ein Gespräch mit der Regisseurin. Sie und der Interviewer sitzen auf Stühlen, die im Original vor der Leinwand stehen. Aus der Zukunft blicken beide Gesprächspartner auf die Gegenwart. Und man ahnt jetzt: „The Steps with no Name“ ist eine Chimäre, es gibt diesen Film nicht, obwohl man nun alles über seine Entstehung weiß.

Manuel Graf, der zweite Düsseldorfer, hat sich im Leverkusener Stadtarchiv umgesehen, um die Frühzeit der Ausstellungen in Schloss Morsbroich zu rekonstruieren. Da das Fotomaterial aus den 50er und 60er Jahren nicht viel hergab, ergänzte der Künstler es im unteren Geschoss des Museums um innenarchitektonische Ansichten aufgrund karger Beschreibungen: So könnte sie ausgesehen haben, die legendäre Ausstellung von Fontana im Jahr 1963.