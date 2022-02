Reformprozess der katholischen Kirche : „Frankfurter Erklärung“ soll Synodalen Weg stärken

Frankfurt/Rom Der Reformprozess der katholischen Kirche soll jetzt mit einer Frankfurter Erklärung stärker als bisher auch in die Gemeinden getragen werden. Der Tenor: Alle Formen von Machtmissbrauch in der Kirche sollen durchbrochen werden.

Nur wenige Tagen nach den Beratungen und ersten Beschlüssen der Synodalversammlung wird den Gläubigen der katholischen Kirche eine „Frankfurter Erklärung“ vorgelegt. Darin geht es vor allem um eine breitere Unterstützung für den Weg der Reformen hin zu einer, wie es heißt, synodalen Kirche“ (da fehlt die Anführung). In einem „Moment der Entscheidung für unsere Kirche, vor die uns Gott stellt“, wird unter anderem dies als Selbstverpflichtung erklärt: „Wir durchbrechen alle Formen eines Missbrauchs von Macht in der Kirche und treten für durchgreifende Aufarbeitung und Gerechtigkeit für die von Missbrauch Betroffenen ein. Wir setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche ein und verwirklichen sie konsequent.“ Zudem wolle man sich jeder Diskriminierung in der Kirche widersetzen und allen Menschen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit Raum geben. Und: „Wir lassen uns an dieser Selbstverpflichtung messen.“