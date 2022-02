Jahrelange Debatte geht in die nächste Runde : Düsseldorf und Essen streiten weiter ums Deutsche Fotoinstitut

Düsseldorf/Berlin FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters bleiben in der Standortfrage auf Konfrontationskurs.

Über das geplante Deutsche Fotoinstitut (DFI) wird seit Jahren engagiert gestritten. Dabei geht es weniger um das Institut selbst. Das nämlich wird von allen als Meilenstein für die Fotokunst gepriesen. Bleibt die Frage: Wo soll es stehen? In Düsseldorf oder Essen ? Erst kürzlich trafen sich bei der Landesregierung dazu die christdemokratischen Oberbürgermeister beider Städte, Stephan Keller , Düsseldorf, und sein Essener Amtskollege Thomas Kufen . Die Zusammenkunft endete so wie schon frühere Vermittlungsversuche: ergebnislos.

Kürzlich hatte sich die FDP-Bundespolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie war auch Erste Bürgermeisterin Düsseldorfs, zu Wort gemeldet. Dabei wies sie nachdrücklich darauf hin, dass der Haushaltsausschuss des Bundes „mit dem Sperrvermerk zugunsten Düsseldorfs“ 41,5 Millionen Euro 2019 genehmigte. Voraussetzung war die Ko-Finanzierung des Landes mit noch einmal 41,5 Millionen Euro. Die wurde wenig später auch beschlossen, so dass seit Dezember 2019 für das DFI 83 Millionen Euro bereit stehen. Besonders scharf kritisiert die FDP-Politikerin die damalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, die nach ihren Worten „urplötzlich ein Experten-Gutachten auflegte“, obgleich, so Strack-Zimmermann, bereits „alles in trockenen Tüchern“ war. Zudem gehe es nach ihren Worten „um völlig unterschiedliche Konzepte und Ideen“: Düsseldorf wolle mit seinem Projekt „die internationale Fotografie in die Zukunft transferieren, vernetzt, innovativ und digital – und nicht ein Foto-Mausoleum eröffnen“. Im Konzept von Monika Grütters gehe es vor allem um die Sicherung von Exzellenz-Nachlässen. Essen solle demnach „eine Art Marbach der Fotografie“ werden, so die FDP-Politikerin.