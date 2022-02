Katholische Kirche auf Reformkurs : Synodalversammlung fordert Diakonat der Frau

Frankfurt Die Deligierten sprechen sich in Frankfurt auch für eine Lockerung des Pflichtzölibats aus und denken darüber nach, zum Missbrauchsskandal ein Schuldbekenntnis der Kirche einzuführen.

Die Synodalversammlung der katholischen Kirche begibt sich auf Weg zum Diakonat der Frau. Mit großer Mehrheit stimmten 174 von 210 Delegierten dem entsprechenden Grundlagenpapier zu. Und dekoriert mit viel Applaus. Sicher, das war nur die erste Lesung. Dennoch sahen darin viele bereits einen historischen Moment, auf den die Frauen 2000 Jahre lang gewartet haben. Die Abstimmung war streng genommen erst einmal eine Aufforderung zur Weiterarbeit des Forums mit der Theologin Dorothea Sattler und Bischof Franz-Josef Bode an seiner Spitze. Das ist bei diesem in der Kirche derart sensiblen Thema mehr als nichts, aber angesichts der ebenso langen wie auch für viele Menschen frustrierenden Debatte ist das schon viel.

Gleichwohl gab es in der Versammlung durchaus unterschiedliche Bewertungen durch die Bischöfe: Während der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf in der noch immer praktizierten Tradition „wenig tragfähige Argumente“ fand, erklärte der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, dem Synodenpapier nicht zustimmen zu können, da es gegen die geltende Amtstheologie steht.

So gilt auch das als sicher: Der Beschluss von Frankfurt wird auch weltkirchlich Einsprüche hervorrufen. Die Frage dürfte aber nicht allein sein, ob die Überlegungen der Synodalen im Vatikan anschlussfähig sein werden, sondern wie differenziert sich die katholische Kirche künftig begreifen will. Eine Diakonatsweihe wäre zwar noch keine Priesterweihe; aber sie wird als erster Schritt dorthin gesehen.

Die Frankfurter Reformfreude war die Fortsetzung der Beschlüsse vom Vortag. Selbst die Kirchenvolksbewegung von „Wir sind Kirche“ hatte der Synodalversammlung viel Lob gezollt. So beträchtlich der Wille zur Kirchenerneuerung ist, so kann doch von heller Freude keine Rede sein. Denn die Entscheidungen etwa zur Gewaltenteilung in der Kirche wie auch die Überlegungen zur Abschaffung eines Pflichtzölibats dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, wie fragil der im Dezember 2019 begonnene Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland weiterhin ist. Die Sorge bleibt, dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe manchen Antrag schneller vereitelt, als es vielen lieb sein kann. Einen Plan B hat es nämlich nicht gegeben, wäre schon zu Beginn das Dokument zu den theologischen Grundlagen des Synodalen Wegs gekippt worden. Das ist praktisch die Präambel; ohne sie wäre der Reformweg zur bedenklichen Kurzstrecke geworden. Die erforderliche Bischofsmehrheit war hauchdünn, und manche orakeln, dass das Ergebnis mit einer Teilnahme der Kölner anders ausgefallen wäre; gemeint sind neben den noch im kenianischen Mombasa weilenden Weihbischof Dominikus Schwaderlapp auch Kardinal Rainer Maria Woelki, der in seiner bis Anfang März währenden Auszeit derzeit in Roermond lebt und jüngst zu einem Besuch nach Kevelaer gekommen war.