Neuer Roman von Martin Krumbholz : Wer ist hier eigentlich wer?

Düsseldorf „Alex, Martin und ich“ heißt der neue Roman des Düsseldorfer Autors Martin Krumbholz. Er ist eine verwirrende, sehr intelligente Liebesgeschichte.

Als er seinem 20 Jahre jüngeren Freund Martin davon erzählt, reagiert der amüsiert. So schnell verliebt? Da hat einer das große Gefühlswort nicht verstanden: „Die Liebe gibt es doch nur als Narrativ.“ Passend dazu hat Martin, der als Lektor bei einem Verlag arbeitet, gleich die treffende Geschichte parat. Er hat sie gerade geschrieben, und da er sie nicht selbst lektorieren kann, bittet er den Ich-Erzähler um kritische Durchsicht des Manuskripts. Martin erzählt darin von einer starken Passion, der Liebe zu einer verheirateten Frau, dem unverhofften Verschwinden des Ehemanns und so weiter, bis hin zu einem wunderbaren, zu Herzen gehenden Happy-End.

Wenn der Leser bis dahin locker den Überblick behalten hat, gerät er jetzt in die Fänge von Martin Krumbholz‘ Leidenschaft für französische Filme. Nicht irgendwelche natürlich, sondern die hintergründigen und spannenden Klassiker von Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Jean-Pierre Melville oder deren Zeitgenossen. Beim Besuch eines Godard-Films haben sich der Ich-Erzähler und Martin kennengelernt. Seither verschwimmen bei jedem Treffen ihre erzählten Erlebnisse immer mit berühmten, im Gedächtnis haftenden Filmszenen. „Das Kino hat sein Bewusstsein für die Realitäten nicht benebelt, sondern oft genug empfindlich geschärft“, heißt es in Martins Manuskript über den Protagonisten. Ein Satz, den sein lektorierender Freund niemals streichen würde.

Bei einer gemeinsamen Reise auf die griechische Insel Tilos gibt sich Alex so omnipotent-maskulin wie Odysseus, während Marion die scheue Penelope spielt. Prompt verliebt sich der stets mit seinen eigenen Gefühlen hadernde Martin in die Frau seines Freundes. Recht spektakulär geht es weiter, beinahe wie in dem antiken Mythos. Im französischen Film wäre jetzt eine Menage à Trois angesagt, die dann ganz unspektakulär scheitern würde. Martins Erzählung geht andere Wege.

Dem Urlaub in Griechenland folgen Reisen in das winterliche Rom und nach Paris, dem Olymp des Qualitätskinos. Immer wieder kreuzt sich der Handlungsfaden in Martins Geschichte mit der Gedankenwelt des Ich-Erzählers. Für den Fall, dass dies dem Leser zu bunt wird, gibt der Autor eine Hilfestellung: „Vielleicht besteht ein Geheimnis des Lebens darin, dass Komplikationen sich vor allem im eigenen Gehirn breitmachen.“ Das mag ja so sein, und auch, dass es besser wäre, zwei Leben haben statt nur eins. Auch dass man es hier mit zwei Romanen zu tun hat, leuchtet ein.