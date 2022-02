Tagung Synodaler Weg : Weihbischof Lohmann fordert radikale Veränderung

Geldern-Walbeck Brigitte Lehmann aus Walbeck, Vorsitzende der KAB im Bistum, und der Weihbischof gehörten zu den gut 200 Frauen und Männern, die beim Synodalen Weg über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland sprachen.

Anfangs war der Ende 2019 begonnene Synodale Weg auf zweijährige Beratungen ausgelegt, inzwischen wurden zwei weitere Versammlungen bis zum Frühjahr 2023 angekündigt. Für Brigitte Lehmann wäre er dann ein Erfolg, „wenn alle Beteiligten ihre Arbeit an den gefällten Entscheidungen messen und ausrichten würden“, erklärt sie und ergänzt: „Ich will an diesen Erfolg glauben.“ Für Weihbischof Lohmann steht fest: „Der Synodale Weg muss ein Erfolg werden, wenn wir auch weiterhin Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen wollen. Dazu muss die katholische Kirche sich radikal verändern, ohne sich einfach nur dem Zeitgeist anzupassen.“ Die Kirche müsse, betont er, in verantwortlichen Positionen weiblicher und vielfältiger werden. „Entscheidungen in der Kirche müssen demokratischer und transparenter getroffen werden. Kirche muss Angebote machen und nicht Verbote aussprechen“, sagt der Weihbischof. Nur dann könne Kirche auch wieder in die Gesellschaft wirken, vor allem als Unterstützerin und in der Arbeit für die Schwächsten der Schwachen in unserer Gesellschaft. „Der Synodale Weg ist dann erfolgreich, wenn wir zeigen, dass unsere Kirche reformfähig ist und Reformen will und ich hoffe, dass der Weg zu mehr Glaubwürdigkeit und zur Zukunftsfähigkeit der Kirche führt“, resümiert er.