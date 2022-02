Claudia Bosse im FFT Düsseldorf : Was Schutt und Steine uns erzählen

Das Foyer des FFT wird für die Installation und Performance „Commune 1-73“ zur Brache umgebaut. Foto: Tom Jasny

Düsseldorf Claudia Bosse verwandelt das Forum Freies Theater (FFT) gerade in Landschaften mit Erdhügeln, Trampelpfaden, Knochen und Steinen. In dieser Installation wird es am Wochenende Performances geben. Fest steht: Zu „Commune 1-73“ sollte man sich windfest anziehen.