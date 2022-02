Nach Auszeit : Weiter Unmut im Erzbistum Köln vor Rückkehr von Kardinal Woelki

Köln Am 2. März kehrt Kardinal Rainer Maria Woelki nach seiner Auszeit ins Erzbistum Köln zurück. Nicht jeder ist davon begeistert. Der oberste Vertreter der Laien fordert vorab eine Befragung an.

Im Erzbistum Köln gibt es weiterhin erheblichen Unmut vor der geplanten Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki aus seiner Auszeit. Die Krise sei durch die fünfmonatige Unterbrechung "nicht gelöst" worden, sagte der oberste Vertreter der Laien, Tim Kurzbach, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag): "Es sind derzeit nicht die geringsten Anzeichen erkennbar, dass nach dem 2. März etwas anders wird. Im Gegenteil", fügte der Vorsitzende des Diözesanrates hinzu. Woelki will am Aschermittwoch seinen Dienst wieder aufnehmen.

Kurzbach forderte eine Befragung der Kirchenbasis, ob es mit Woelki als Erzbischof eine Zukunft geben könne. "Teilhabe der Gläubigen ist in Köln das Gebot der Stunde." Zur Begründung verwies er auf die Beschlüsse beim Reformprojekt Synodaler Weg zur Zukunft der katholischen Kirche vom Wochenende, wonach die Gläubigen stärker zu beteiligen sind. "Wenn die jetzigen Verantwortlichen im Kölner Domkapitel und auch die deutschen Bischöfe es mit den Beschlüssen ernst meinen, müssen sie die Gemeinden jetzt zu der Frage hören", so Kurzbach.

Der Diözesanratsvorsitzende sieht auch den Vatikan am Zug: "Jetzt ist Rom in der Verantwortung, das Erzbistum nicht sehenden Auges in die Kernschmelze laufen zu lassen." Wenn Menschen mit neuen Ideen wie der neue Mediendirektor nach kurzer Zeit wieder gehen, dann werde klar, dass man nach Woelkis Rückkehr "mit einem bloßen 'Weiter so' rechnen muss".