Das Metropol wird umgebaut Das Kino der Zukunft

Neue Sitze, neue Technik und ein völlig neu gestaltetes Foyer, neue Farben je Kinosaal und ganz viel Aufenthaltsqualität. Sieht so das Kino der Zukunft aus? Das Ziel ist „Kino und Kommunikation“, so der Leiter der Filmkunstkinos Kalle Somnitz. Miteinander über die Filme zu reden und das Gesehene zu verarbeiten, gehöre zur DNA der Filmkunstkinos. Eine Weiterentwicklung in diese Richtung sei am Ende auch eine wirtschaftliche Entscheidung.