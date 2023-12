Cradle to Cradle Krefelds Zukunft liegt im nachhaltigen Bauen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) Krefeld ist ab Januar 2024 Mitglied im „Netzwerk C2C-Regionen“. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Verpflichtung der Stadt Krefeld, nachhaltige und kreislauffähige Baupraktiken nach der Methode „Cradle to Cradle“ zu fördern und umzusetzen. Der Betriebsausschuss des ZGM hat dem Beitritt zugestimmt und somit den Weg geebnet, die entsprechenden Grundsätze des zukunftsfähigen Bauens in anstehenden Projekten zu berücksichtigen. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement der Stadt Krefeld, ihre klimapolitischen Ziele weiterzuentwickeln und einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten.