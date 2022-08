„Die Känguru-Verschwörung“ : Romantik-Dinner für Schwurbler

Die erste Verfilmung der „Känguru-Chroniken“ war eine Enttäuschung. Bei der Fortsetzung führt Autor Marc-Uwe Kling nun selbst Regie. Aber auch diese Produktion hat ein Problem.

Die Erde ist ein Würfel. Deswegen sind schließlich alle Landkarten viereckig. Nur durch die würfelförmige Erde lassen sich die großen Wasserfälle erklären, die sich alle an den Kanten befinden. Die CIA zwingt Astronauten, spezielle Weitwinkelobjektive zu verwenden, um die Erde nicht würfelförmig erscheinen zu lassen. Die wissenschaftlichen Studien, welche die Kugelform scheinbar beweisen, und die Presse, die nicht widerspricht – alle gekauft. Innerhalb kürzester Zeit haben das Känguru und dessen Mitbewohner Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) im Asia-Restaurant eine absurde Verschwörungstheorie zusammengebaut, mit der sich eine weithin bekannte wissenschaftliche Tatsache verleugnen lässt. Mit der argumentativen Improvisation versuchen sie Lisbeth Schlabotnik (Petra Kleinert), die unter dem Kampfnamen „Diesel Liesel“ auf ihrem Youtube-Kanal gegen die Existenz des menschengemachten Klimawandels wettert, zur Vernunft zu bringen. Aber so leicht lässt sich die überzeugte Querdenkerin nicht umstimmen.

Im zweiten Känguru-Film begibt sich der Kabarettist und Satiriker Marc-Uwe Kling in die Welt der Verschwörungstheorien. Seine „Känguru-Chroniken“ und die drei Nachfolgewerke, in der sich ein linksradikales, vorlautes Känguru und ein etwas antriebsarmer Kleinkünstler pointierte Wortgefechte liefern, genießen seit vielen Jahren Kultstatus. Regisseur Dani Levy hatte 2020 daraus einen Film gemacht, der aber nicht an die Originalität der Vorlage anschließen konnte. Für die Fortsetzung „Die Känguru-Verschwörung“ zeichnet nun Kling neben dem Drehbuch auch für die Regie verantwortlich. Hier handelt es sich nicht um eine Adaption eines weiteren Känguru-Buches, sondern um die Neuentwicklung eines Original-Filmstoffes, der sich sehr nah an der politischen Gegenwart bewegt.