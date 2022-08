Freier Eintritt : Xantener Hafen wird zum Open-air-Kino

Schon vor der Corona-Pandemie wurde der Xantener hafen an einem Sommer-Wochenende zum Open-air-Kino (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xanten bekommt für zwei Abende ein Kino: Das Freizeitzentrum (FZX) baut an der Südsee eine Leinwand auf. Vorher hat es darüber abstimmen lassen, welche Filme am Freitag und Samstag gezeigt werden.

Für ein Wochenende verwandelt sich Xantens Hafen wieder in ein Open-air-Kino. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) baut dafür auf der Promenade an der Salmstraße eine vier mal sieben Meter große Leinwand auf. Darauf laufen am Freitag, 5. August, und Samstag, 6. August, zwei Kino-Filme. Welche das sind, ist in einer öffentlichen Abstimmung entschieden worden.

Das FZX zeigt die beiden beliebtesten Filme aus dieser Zuschauerwahl. Die Vorführungen beginnen an beiden Abenden jeweils zum Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Filmfreunde sind dazu eingeladen, einen Freiluft-Kino-Abend mit Blick auf die Xantener Südsee zu genießen. Der Eintritt und die Platzwahl sind frei. Das Open-air-Kino an der Xantener Südsee wird präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein.

Am Freitagabend wird der Film „Die Känguru Chroniken“ gezeigt. Es ist eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2020 nach dem gleichnamigen Roman von Marc-Uwe Kling. Der Film ist ohne Altersbeschränkung (FSK 0). In der Zuschauerabstimmung haben die Känguru-Chroniken die zweitmeisten Stimmen bekommen, wie das FZX mitteilte.

Der Film, der am meisten gewünscht wurde, ist „Once Upon a Time in Hollywood“, ein Drama und Krimi aus dem Jahr 2019 (FSK 16). Regisseur war Quentin Tarantino, von ihm stammt auch das Drehbuch. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zu sehen. Dieser Film wird am Samstag im Xantener Open-air-Kino gezeigt.

(wer)