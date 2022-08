Über 200 Einreichungen : Diese 20 Romane sind für den Deutschen Buchpreis 2022 nominiert

Frankfurt Der Deutsche Buchpreis wird seit 2004 vergeben. Das Ziel: deutschsprachige Literatur national und international ins Gespräch bringen. Jetzt wurden die Nominierten für dieses Jahr bekannt gegeben. Welche Romane eine Chance haben.

Die Jury für den Deutschen Buchpreis 2022 hat die Auswahl für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres auf 20 Favoriten eingegrenzt. Bei der Veröffentlichung dieser Longlist von 20 nominierten Romanen teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mit, dass die Jury 233 Titel gesichtet habe - „so viele Einreichungen wie noch nie“. Es sind Romane, die zwischen Oktober 2021 und dem 20. September 2022 erschienen sind oder noch erscheinen.

Die Jury habe „epische Erzählungen ausgesucht, poetische Sprachschöpfungskaskaden sowie formale Experimente, die die klassische und realistische Formen des Romans aufbrechen“, sagte Jurysprecherin Miriam Zeh. „In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur rumoren die großen Fragen unserer Zeit: nach Herkunft und Identität, nach Formen und Zukunft unseres Zusammenlebens. Sie können sich in der deutschen oder österreichischen Provinz ebenso entfalten wie in Kabul oder Pjöngjang, in einer herannahenden Dystopie oder der real-historischen Ostberliner Vorwendezeit“, so Zeh.