Autor des Bestsellers „Pferdeflüsterer“ : Nicholas Evans im Alter von 72 Jahren gestorben

London Von seinem Bestseller wurden rund 15 Millionen Exemplare verkauft. Nun wurde bekannt, dass der Autor des Erfolgsromans „Der Pferdeflüsterer“, Nicholas Evans, gestorben ist. Das gab die Agentur United Agents in London bekannt.

In einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag, hieß es, der Brite sei bereits am vergangenen Dienstag (9. August) überraschend an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Er wurde 72 Jahre alt.