"Die letzte Vorstellung" war sein größter Erfolg : US-Regisseur Peter Bogdanovich stirbt im Alter von 82 Jahren

Los Angeles (AFP) - Der mit dem Film "Die letzte Vorstellung" berühmt gewordene US-Regisseur Peter Bogdanovich ist tot. Der wichtige Vertreter der Ära des New Hollywood, der auch mit seinem Privatleben für Schlagzeilen sorgte, starb im Alter von 82 Jahren, wie sein Agent am Donnerstag mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Bogdanovich wurde 1939 in Kingston im US-Bundesstaat New York geboren. Er war ein einflussreicher Filmkritiker, bevor er hinter die Kamera wechselte und 1968 mit "Bewegliche Ziele" seinen ersten Spielfilm drehte.

Seinen größten Erfolg hatte er 1971 mit "Die letzte Vorstellung", eine Ode an das Amerika der 50er Jahre. Der Film wurde für acht Oscars nominiert und in zwei Kategorien ausgezeichnet. Er gilt als Hollywood-Klassiker und wurde mit dem Meisterwerk "Citizen Kane" von Orson Welles verglichen.

Weitere Erfolge waren die Komödie "Is' was, Doc?" mit Barbra Streisand und "Paper Moon" mit Ryan O'Neal. Im Laufe seiner Karriere drehte Bogdanovich aber auch einige Flops wie "Daisy Miller".

Nach einem Bankrott zog er von Los Angeles nach New York zurück und schrieb wieder Filmkritiken. Immer wieder trat er auch als Schauspieler in Filmen und Serien auf, unter anderem in der Mafia-Serie "The Sopranos".