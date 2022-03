Kultur in Ratingen : Ratinger Autor von „Der Pfad“ ist zu Gast in der Stadtbibliothek

Im Film „Der Pfad“ spielt Julius Weckauf (links) den Jungen Rolf, der vor den Nationalsozialisten aus Deutschland flieht. Foto: dpa/Andrea Resmini

Ratingen Erst Filmgenuss, später dann eine Lesung mit dem Buchautor, der aus Ratingen stammt – das erwartet die Ratinger am Mittwoch, 23. März. Das Kino 1+2 an der Lintorfer Straße 2 stimmt in der Reihe Filmauslese mit „Der Pfad“ ein. Grundlage ist das gleichnamige Buch des in Ratingen geborenen Autors Rüdiger Bertram.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Der Kinder- und Jugendbuchautor Rüdiger Bertram wurde in der Dumeklemmerstadt geboren und verbrachte seine ersten Lebensjahre in Ratingen. Heute lebt Bertram mit seiner Familie in Köln. Er ist beispielsweise für die „Coolman“-Buchreihe bekannt. Seine Lesungen haben ihn bereits durch Europa und bis nach Asien geführt. Sein im Jahr 2017 erschienenes Buch „Der Pfad“ ist derzeit in den Kinos zu sehen.

Der Film ist vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ebenso aktuell wie dramatisch. Die deutsch-spanische Koproduktion führt den Zuschauer zurück in eine Zeit, als die Nationalsozialisten ganz Europa drangsalierten. Jene, die mit dem Nazi-Regime nicht konform gingen oder von ihm verfolgt wurden, flohen aus Deutschland auf der Suche nach einer neuen Heimat. Wie schlimm es sich insbesondere für ein Kind anfühlt, plötzlich ein Flüchtling zu sein, alles verloren zu haben und ums nackte Leben zu kämpfen, vermittelt Regisseur Tobias Wiemann („Amelie rennt“) auf eindringliche Weise. In einer der Hauptrollen besticht Julius Weckauf mit einer beeindruckenden Schauspielleistung. Er avancierte 2018 durch seine erfrischend-freche Darstellung des halbwüchsigen Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“ zum Kinderstar.

Im Anschluss an die Nachmittagsvorstellung führt der Weg dann gegen 19 Uhr für alle Interessierten in die nahegelegene Stadtbibliothek, Peter-Brüning-Platz 3. Im Lesecafé besteht dann die Möglichkeit, mit Rüdiger Bertram persönlich ins Gespräch zu kommen. Er wird über das Buch und über den Film reden, da er auch an dem Drehbuch mitgeschrieben hat. Außerdem zeigt er Bilder von den Originaldrehplätzen. Zudem gibt es die Gelegenheit, sich das Buch von Rüdiger Bertram persönlich signieren zu lassen.