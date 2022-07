Bekannt wurde sie als Lieutenant Uhura : „Star Trek“-Schauspielerin Nichelle Nichols mit 89 Jahren gestorben

Das Foto zeigt Nichelle Nichols bei einer Preisverleihung in Hollywood 2003. Die Schauspielerin wurde 89 Jahre alt. Foto: AFP/CHRIS DELMAS

Washington Als Lieutenant Uhura reiste die Schauspielerin an der Seite von Captain Kirk durch fremde Galaxien. Sie war in den 1960er Jahren die erste Afroamerikanerin in einer gleichberechtigten TV-Rolle. Jetzt ist die „Raumschiff Enterprise“-Darstellerin in New Mexico gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bekannt war sie vor allem durch ihre Rolle als Lieutenant Uhura in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“: Jetzt ist die Schauspielerin Nichelle Nichols tot. Sie starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico, teilte ihre Familie mit.

Nichols schrieb nicht nur mit einem der ersten Küsse zwischen einer Schwarzen und einem Weißen im US-Fernsehen Geschichte - sie küsste im Raumschiff Captain Kirk, der von William Shatner gespielt wurde. Afroamerikaner waren in den 1960er Jahren in der Regel auch eher als Hausangestellte oder Verbrecher in Film und Fernsehen zu sehen. Doch die Tänzerin und Sängerin spielte in der Serie zwischen 1966 und 1969 als Kommunikationsoffizierin eine gleichberechtigte Rolle und ebnete damit den Weg für schwarze Frauen im Fernsehen.

Eine Zeitlang überlegte Nichols, aus der Serie auszusteigen, die im deutschen Fernsehen als „Raumschiff Enterprise“ bekannt war. Sie wollte zum Theater zurückkehren. Doch Bürgerrechtsikone Martin Luther King Jr. redete ihr die Idee aus. Laut dem „Hollywood Reporter“ sagte King ihr bei einer zufälligen Begegnung: „Das können Sie nicht tun. Verstehen Sie nicht, dass wir zum ersten Mal so gesehen werden, wie wir gesehen werden sollten?“

Foto: dpa 18 Bilder "Scotty, beam us up" - 50 Jahre Raumschiff Enterprise

Die Rolle von Lieutenant Nyota Uhura, der Nachname bedeutet „Freiheit“, spielte sie auch in den ersten sechs „Star Trek“-Filmen. Später arbeitete Nichols als Anwerberin für die US-Raumfahrtbehörde Nasa - die sich an sie wandte, nachdem sie deren mangelnde Vielfalt kritisiert hatte.

(juju/AFP)