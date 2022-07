„Die Magnetischen“ – ein französisches Drama voller Nostalgie : Leben und Lieben in Zeiten des Aufbruchs

Frankreich Anfang der 1980er: Es herrscht Aufbruchstimmung im Land. „Die Magnetischen“ folgt mehreren jungen Leuten, die versuchen, einen Weg durchs Leben zu finden. Ein Coming-of-Age-Drama mit starkem Soundtrack.

Frankreich Anfang der 1980er: In einer französischen Kleinstadt betreibt eine Gruppe um die Brüder Jerôme (Joseph Olivennes) und Philippe (Thimotée Robart) einen Piratensender. François Mitterrand wird zum Staatspräsidenten gewählt, was von vielen begeistert aufgenommen wird. Etwa von Jerôme, während sein jüngerer Bruder Philippe für den Kandidaten der Konservativen war, für Giscard d'Estaing.

Ja, die beiden Brüder sind recht verschieden. Als die charismatische Marianne (Marie Colomb) in ihren Ort zieht, verlieben sich beide in die junge Frau. Nur einer von beiden traut sich allerdings, seine Liebe zu zeigen. Schließlich wird Philippe zum Militärdienst nach West-Berlin eingezogen, wo er recht schnell als Radio-DJ beim Militärsender reüssiert. Als er zurückkehrt, muss er feststellen, dass sich alles verändert hat.

Beim César – dem wichtigen französischen Filmpreis – wurden die „Magnetischen“ in diesem Jahr mit dem Preis für das beste Debüt bedacht. Und auch bei den Filmfestspielen von Cannes gab es einen Preis – nämlich in der altehrwürdigen Sektion „Quinzaine des Réalisateurs“.

Es geht um Aufbruchstimmung in diesem Film, in der Politik wie in der Musik. Zu hören ist die Musik von legendären New-Wave- und Rockmusikern wie Gang of Four, Throbbing Gristle, The Undertones, Iggy Pop oder auch Joy Division.