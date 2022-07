Trauer um Annemarie Lensing : Älteste Bürgerin von Goch mit 105 Jahren gestorben

Goch Sie nahm bis ins hohe Alter am öffentlichen Leben teil und beeindruckte mit ihrer geistigen Frische. Jetzt ist Annemarie Lensing als älteste Bürgerin von Goch mit 105 Jahren gestorben.

(nik) Es ist nicht nur der Umstand, dass sie 105 Jahre alt wurde. Was viele Menschen an Annemarie Lensing bewunderten, ist ihr Umgang mit dem Altwerden. Als sie im Januar im kleinen Kreis ihren 105. Geburtstag feierte, war die älteste Bürgerin Gochs noch bei guter Gesundheit, ihre geistige Frische beeindruckte viele Gratulanten. Jetzt ist Annemarie Lensing gestorben. Bis zuletzt hatte sie Anteil an vielem genommen, was in ihrer langjährigen Heimat geschah.