Im Alter von 80 Jahren : Britischer Schauspieler David Warner gestorben

Der Brite David Warner in der Duke of York's Barracks in Chelsea 1967. (Archivfoto) Foto: AP/Smith

London Der Darsteller begeisterte Science-Fiction-Fans ebenso wie Anhänger von Tragödien. In „Titanic“ gab er wie so oft den Bösewicht. Neben unzähligen Filmrollen lieh er auch Zeichentrick- und Videospielfiguren seine Stimme.

Der britische Schauspieler David Warner ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Warner sei am Sonntagabend den Folgen einer Krebserkrankung erlegen, teilte seine Familie mit. Der Schauspieler lebte zuletzt in einer Senioren-Wohnanlage für ehemalige Angehörige der Showbranche in London. Warner war seit den 60er Jahren in zahlreichen britischen und amerikanischen Produktionen zu sehen, darunter Tragödien genauso wie Science-Fiction-Klassiker.

Warner wurde oft als Bösewicht besetzt und hatte Rollen unter anderem in dem Psychothriller „Wer Gewalt säht“ von 1971, dem Horrorklassiker „Das Omen“ von 1976, dem Zeitreiseabenteuer „Flucht in die Zukunft“ von 1979 und dem Blockbuster „Titanic“ von 1997, in dem er den bösartigen Kammerdiener Spicer Lovejoy spielte. Seine Karriere begann Warner aber am Theater und wurde zum jungen Star der Royal Shakespeare Company, wo er Rollen wie König Heinrich VI. und König Richard II. spielte. Trotz seiner Erfolge auf der Bühne zog Warner aufgrund seines chronischen Lampenfiebers viele Jahre lang Film- und Fernsehrollen vor.

So spielte er die Hauptrolle in der Verfilmung von „Ein Sommernachtstraum“ aus dem Jahr 1968, an der Seite von Helen Mirren und Diana Rigg. Science-Fiction-Fans begeisterte er durch seine Rollen in Terry Gilliams „Time Bandits“, dem Computerfilm „Tron“, Tim Burtons Remake von „Planet der Affen“ und der „Star Trek“-Reihe, in der er verschiedene Rollen innehatte. Eine seiner letzten Filmrollen war die des pensionierten Marineoffiziers Admiral Boom in „Mary Poppins' Rückkehr“, der 2018 in die Kinos kam.

