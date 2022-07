Einer der ältesten Zoo-Haie in Europa : Düsseldorfer Schwarzspitzenhai starb wohl an Altersschwäche

Düsseldorfer Schwarzspitzenhai starb wohl an Altersschwäche

Einer der ältesten Zoo-Haie in Europa

Düsselorf Am Sonntagvormittag hatten Tierpfleger im Aquazoo das gut 20 Jahre alte Tier noch scheinbar gesund gesehen. Jetzt soll eine Obduktion die Todesursache klären.

(lod) Traurige Nachricht aus dem Aquazoo: Am Sonntag ist ein Schwarzspitzenriffhai gestorben. Am Vormittag hatten die Tierpfleger das Tier noch lebend gesehen, kurze Zeit später wurde der Hai leblos am Beckenrand gefunden.