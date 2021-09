Fortsetzung der Kultreihe : So sieht der erste Trailer zu „Matrix 4“ aus

So sieht der erste Trailer zu „Matrix 4“ aus

Los Angeles Noch im Dezember soll die Fortsetzung der Kult-Serie „Matrix“ in den Kinos anlaufen. Einen Vorgeschmack finden Fans jetzt im allerersten veröffentlichten Trailer zum Film.

Mit ersten Trailern haben die Macher von „Matrix 4“ und der starbesetzten Komödie „Don't Look Up“ Vorfreude auf den Film-Winter geweckt. „Matrix 4“ (Originaltitel: „The Matrix Resurrections“) ist die von Fans mit Spannung erwartete Fortsetzung der rund 20 Jahre alten „Matrix“-Trilogie mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen und soll kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen.